ワンコと赤ちゃんが寄り添ってくつろいでいる時に、ワンコがあくびをしたら…？2人の仲の良さが伝わってくる尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で179万回再生を突破。「最高」「2人とも天使」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。 【動画：赤ちゃんの横で、犬が『大きなあくび』をした結果→影響を受けてしまい…あまりにも尊い光景】 仲良く寄り添うワンコと赤ちゃん Instagramアカウント「potaufeugram