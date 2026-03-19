◆大相撲春場所１２日目（１９日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・霧島（音羽山）に上手投げで敗れ、痛恨の３敗目となった。張り差しが効果なく、左上手を許すと、右の下手を取り、強引に出ていったが、投げをこらえきれなかった。首位の霧島とは２差に広がり、横綱初優勝が遠のいた。前日は、関脇・高安（田子ノ浦）と時間前の仕切りで、長いにらみ合いがあったが、冷静に勝負に徹し、引き落とした。