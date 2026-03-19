金沢市と能登半島を結ぶ「のと里山海道」は、これまで全線を石川県が管理していましたが、地震からの復旧を加速させるため、七尾市より北の区間が4月から国道に格上げされることになりました。のと里山海道はこれまで全線を県が管理していましたが、2024年の能登半島地震で道路が崩落するなどの甚大な被害を受け、国土交通省が県に代わって復旧工事を行っています。このうち、徳田大津ジャンクションから穴水インターチェンジまで