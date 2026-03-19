法人の経営者などになりすまして指定口座に送金させ、金銭をだまし取る「ニセ社長詐欺」の実態について、会社員の４人に１人が詐欺メールを受け取っている事態が明らかになった。特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社（本社・愛知県名古屋市）が全国の２５〜６０歳の会社員の男女（有効回答数１６８２）を対象に「ニセ社長詐欺」（ビジネスメール詐欺）についてアンケートを調査し、結果