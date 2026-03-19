石川県かほく市の50代男性を車に監禁し、現金を脅し取ったとして、警察は暴力団幹部の男ら3人を18日逮捕しました。脅し取られた現金は暴力団の資金源になっていた可能性があり、警察が19日、金沢市内の暴力団事務所を捜索しました。監禁と恐喝の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団六代目山口組傘下組織・滝本組の幹部の男（56）ら3人です。警察によりますと、3人は2025年10月9日、東京から金沢に移動中の乗用車の中でかほく市の50代