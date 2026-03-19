◆大相撲春場所１２日目（１９日・エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）は、横綱・豊昇龍（立浪）を上手投げで破り、１敗で単独首位を守った。左上手を素早く取ると、相手の寄りをこらえながら、豪快に投げた。優勝を争う相手との大一番を制し、２０２３年九州場所以来３度目の優勝に前進した。前日は１敗同士の東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）戦に勝ち、この日は豊昇龍と、優勝争いのライバルに続けて勝利。特にこの