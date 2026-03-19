◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春への優先出走権）１週前追い切り＝３月１９日、美浦トレセン昨年の有馬記念２着馬コスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、今年の始動戦へ向けＷコースで併せ馬を実施。ミリオンヴォイス（３歳未勝利）を２馬身あまり追走すると、一杯に追われて２馬身先着した。タイムも５ハロン６３秒５―１１秒４と上々で