巨人は１９日、東京ドームで１軍全体練習を行った。捕手は岸田、大城、甲斐、山瀬の４人が参加した。岸田は内野ノックではファーストミットで一塁にも入った。２軍戦に参加している小林はこの日、ファームリーグの中日戦（Ｇタウン）で３ランを放った。阿部監督は捕手の開幕メンバー見極めについて「キャッチャーは最後の最後だね。今１軍と２軍でピッチャーも投げにいったりしてるから。（その投手の球を受けに）行って