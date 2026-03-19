ドラディションの2026年第1弾大会の「NEVERGIVEUP2026PHASE−1」（5月22日、後楽園ホール）の第1弾対戦カードが遂に決定した。メインで藤波辰爾とHOT軍の成田蓮（新日本プロレス）のスペシャルシングルマッチが決定。LEONAは同じくHOT軍の高橋裕二郎（新日本プロレス）とのシングルで激突する。3月6日の大田区総合体育館で行われた新日本プロレス「旗揚げ記念日」にて、新日本プロレスの無法ファイト集団HOT軍と対戦し