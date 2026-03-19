新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが１９日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ふくよかな体ゆえに劇場やイベント会場で配慮している点を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」では、劇場やイベント会場などで遅れて自分の座席に座るために既に座っている人の前を通過する際、同列の人には配慮するものの前列の人の頭をバッグやリュッ