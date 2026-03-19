日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）は19日、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に、担当者が虚偽の上申書を作成した問題についての会見を行った。川合会長は会見の冒頭で「今回の件で関係者の皆様、大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。一連の問題の原因究明のために、外部の弁護士3名からなる第三者委員会に再度調査を依頼するとした上で「隠ぺいすることなく報告して