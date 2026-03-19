◆センバツ第１日▽１回戦八戸学院光星１５―６崇徳（１９日・甲子園）崇徳は５０年ぶりの甲子園での勝利に、あと一歩届かなかった。初回に３点を先制。２回にも１点を加えて主導権を握ったが、４回に３点を許して１点差に迫られ、７回に同点を許した。８回には、熱投を続けていたエース徳丸凛空投手（３年）が勝ち越し２ランを献上。それでも粘った。直後の攻撃で２点を奪い返して追いついたが、タイブレークの延長１０回に