◇第98回選抜高校野球大会崇徳6―15八戸学院光星（2026年3月19日甲子園）33年ぶり出場の崇徳（広島）の半世紀ぶりの甲子園勝利はならなかった。初回に3点を先制、2回も1番・新村の中前適時打で追加点。4点目を挙げた。ところが、4回に守備の乱れもあり3点を失うと、7回には1死一、三塁から同点打を許した。さらに8回には大会屈指の左腕・徳丸が2死一塁から八戸学院光星の1番・菅沼に大会2号の左越え勝ち越し2ランを