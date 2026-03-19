徳島県は、去年から発表していたインフルエンザ警報を解除しました。 徳島県によりますと、定点医療機関あたりの患者数（３３．５５）が警報レベルの３０人を超えた去年１２月１１日にインフルエンザ警報を発表していましたが、最新の３月９日～１５日までの１週間で患者数は９．５２人に減少し、終息基準値の１０人を下回ったことから、警報を解除しました。 保健所は引き続き、手洗いやせきエチケットなど、基本的な感染