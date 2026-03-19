◇第98回選抜高校野球大会八戸学院光星15―6崇徳（2026年3月19日甲子園）八戸学院光星（青森）が6失策をはね返し、延長タイブレークの熱戦を制した。投打に奮闘した北口は「相手チームの打者全員が好打者に見えた。抜きどころがなかった。DHで無安打で心折れかけたが、（苦戦は）経験であり財産になった」と振り返った。序盤に4点を失う苦しい展開だったが、4回に相手守備の乱れも突いて3点を返すと、7回には1死一、三