自ら子どもを育てることが困難な妊婦が出産前後に滞在できるシェルターの整備に向けて泉佐野市が動き始めました。 （泉佐野市こども部・島田純一部長）「母子ともに安心安全に生活ができる『妊産婦シェルター』を設置するための費用として、１１８２万２０００円を計上するものであります」 ３月１９日に泉佐野市議会に提出された補正予算案。経済的な理由などから子どもを自分だけでは育てられない妊産婦に対し