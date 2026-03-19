2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」の脚本家・中園ミホ氏（66）と23年度前期「らんまん」の脚本家・長田育恵氏（48）が高知県観光特使に就任した。両作とも高知が舞台になった縁。18日に中園氏、19日に長田氏の委嘱式が高知県東京事務所（千代田区）で行われた。中園氏は「高知は楽しくて、美味しくて、本当に大好きです。やなせたかしさんの生まれ故郷ですから、やなせさんの使命も受けていると思って、頑張らせて