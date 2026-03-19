◆センバツ第１日▽１回戦崇徳６―１５八戸学院光星＝延長１０回タイブレーク＝（１９日・甲子園）２年ぶり１２度目の出場となる八戸学院光星（青森）が古豪・崇徳（広島）に４点差から追い上げ、見事に逆転勝ち。２年ぶりの白星で節目の春１０勝をマークした。プロ注目右腕・北口晃大（３年）が先発投手かつ「４番・ＤＨ」で出場。甲子園大会における「大谷ルール」適用第１号となった。キャプテンも担う北口は、２回まで