百条委員会が市長のパワハラ行為を認定しました。 大阪府守口市によりますと、去年７月から８月にかけて職員から瀬野憲一市長からパワハラを受けたという申告が１件、田中実教育長からパワハラを受けたという申告が２件あり、市議会の百条委員会が調査していました。 ３月１９日、百条委員会は報告書をまとめ、市長が発令した人事異動について「人事異動の必要性は認められず、不合理な人事と見られかねない状況で市長の権