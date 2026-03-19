京都府知事選挙が３月１９日告示されました。 １９日告示された任期満了に伴う京都府知事選挙。 立候補したのは午後５時時点で届け出順に以下の３人です。 ▼新人・無所属京都華頂大学名誉教授・藤井伸生さん（６９）▼３期目の当選を目指す現職・無所属西脇隆俊さん（７０）▼新人・政治団体総裁元参議員議員・浜田聡さん（４８） 今回の選挙戦はオーバーツーリズムの問題にどう対処す