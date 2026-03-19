１６年前、男子高校生が殺害された事件。神戸地方裁判所は服役中の元少年に約９６００万円の支払いを命じました。 （堤敏さん）「本当におかしな判決やなと思います。納得はまったくいきません」 判決後、会見にのぞんだ堤敏さんは強い憤りをにじませました。 当時高校２年生だった息子の将太さん（当時１６）は２０１０年、神戸市北区の路上で刃物で刺されるなどして命を落としました。 事件が急転したのは１１年後。