お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤が１９日、相方・小沢一敬の活動再開発表を受けて自身のＸ（旧ツイッター）でコメントした。２４年１月に小沢が活動休止して以降、１人で活動を続けてきた井戸田は「この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました。ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしまいましたが、もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き