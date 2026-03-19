この春閉校する大分県中津市の津民小学校で19日、最後の卒業式が行われ、6年生1人が学び舎をあとにしました。 【写真を見る】152年の歴史、最後の一人が巣立つ津民小学校で「最後の卒業式」大分・中津市 1874年、明治7年創立の中津市立津民小学校は児童数が2人となり、3月末で152年の歴史に幕を下ろします。 最後の卒業生となる堀内琥嗣さんが式に臨み、感謝の気持ちを述べました。 （堀内さん）「地域の皆さん、先生方、