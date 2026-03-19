大阪地裁が入る合同庁舎＝2024年11月（共同通信社ヘリから）2008年に16人が死亡した大阪・難波の個室ビデオ店放火事件で、殺人などの罪で死刑が確定した小川和弘死刑囚（64）側による第2次再審請求を大阪地裁が棄却したことが19日、弁護団への取材で分かった。確定判決は、大阪府警の鑑定などに基づき、小川死刑囚の部屋にあったキャリーバッグを火元と認定した。これに対し弁護団は火元が異なる可能性があるとして無罪を主張