日本ハムの達孝太投手（２１）が１９日、日本の野球人口減少に警鐘を鳴らし、大谷（ドジャース）ばりの慈善活動を思い描いた。侍ジャパンがＷＢＣ準々決勝で敗退したことを受け、「日本と世界の差がちょっと開いてたなって」と危機感を抱いたといい、「早めにボール遊びオッケーな公園を造らないといけない」。以前から子どもが気軽に野球に触れられる“達パーク”建設の夢を語っており思いを一層、強くした。さらに、北海道の