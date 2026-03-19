お笑いタレントの東野幸治（58）が、18日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。自身の大好物を明かした。同番組では「京都の老舗創業年が一番古いのどれなんどす？ランキング」として、エントリーされた老舗の名店10軒をクイズ形式で発表した。その中で「満月」の和菓子「阿闍梨餅」が紹介されると、東野は「俺、めっちゃ好きやねん、コレ」と告白。「もっちり、何かね」と、その独特の食感を表現する