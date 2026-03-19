【シングルカスク 三郎丸 趙雲】 3月26日 抽選受付開始 価格：41,800円 若鶴酒造は、コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム「三國志8 REMAKE」とコラボしたウイスキー「シングルカスク 三郎丸 趙雲」を発売する。価格は41,800円で、200本限定。3月26日から抽選受付を実施する。 「シングルカスク 三郎丸 趙雲」は容量700ml