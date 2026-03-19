WHITE SCORPIONの定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live #11』「COCO・NAVI生誕記念公演」が3月7日、神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIで開催された。グループにとって初となる同会場での公演で、3月生まれのCOCOとNAVIの生誕祭として実施。メンバープロデュース企画では、ソロ・ユニット2人それぞれの新曲披露も行われ、ファンにとって特別な一夜となった。ライブ後にはCOCOとNAVIにインタビューを実施。生誕祭の感想や新曲披露の手