伊勢神宮ってどんなところ？ 基本情報をチェック内宮の正宮伊勢神宮の正式名称は「神宮」といいます。「皇大神宮（こうたいじんぐう）」（内宮）と「豊受大神宮（とようけだいじんぐう）」（外宮）の2つの正宮と、別宮など125もある宮社の総称が「伊勢神宮」です。内宮（ないくう）には太陽の神・天照大御神が祀られており、外宮（げくう）には衣食住と産業を司る豊受大御神（とようけおおみかみ）が祀られています。外宮の別宮・