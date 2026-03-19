3000本以上のガーベラで熱海の花火を表現「天空の花咲くリゾナーレ」の会場は「ソラノビーチ Books＆Cafe」。熱海の花火の多種多様な形や色合いを、静岡県が生産量日本一を誇るガーベラで表現した、華やかな空間が広がります。 使用するガーベラはなんと3000本以上！ 打ち上がる瞬間の花火をイメージしたフラワーボールや、飛び散る火花をイメージしたフラワーガーテンなどが、フロア一面に敷き詰められた白砂によく映えます。咲き