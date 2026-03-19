「北野天満宮」の梅がフォトジェニックな空間に京都「北野天満宮」では2026年5月24日（日）まで、蜷川実花 with EiMが手がける「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」を開催中。「KYOTO NIPPON FESTIVAL」は2016年に誕生し、日本の「美」と「文化」を京都から世界に発信してきたフェスティバル。10周年を迎えるにあたり、アーティストの蜷川実花さんと、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーを務めた宮田裕章さ