岐阜県下呂市の県道で、積雪などで通行が禁止されていた場所に勝手に車で進入したとして、男性3人が書類送検されました。3人はデイキャンプに行く途中でした。 道路法違反の疑いで書類送検されたのは、愛知県の40代から60代の男性3人です。 警察によりますと、男性3人は2026年1月、下呂市小坂町の県道435号のゲートを無断で開け、車で進入した疑いがもたれています。 当時、積雪や視界不良のために通行が禁止さ