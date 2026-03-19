1987年から約40年にわたり連載中の荒木飛呂彦先生による漫画『ジョジョの奇妙な冒険』。第7部となるアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が3月19日に幕を開ける。その壮大なサーガの新たな始まりを記念し、ここでは、スティーブン・スティール役の三宅健太さんとルーシー・スティール役の高橋李依さんにインタビュー。運命の大車輪が回って、この役が僕のところに来たようこそ『スティール・ボール・ランレー