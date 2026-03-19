【ロザリンデ】 受注期間：3月19日～5月13日 2027年2月 発売予定 価格：26,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「ロザリンデ」を2027年2月に発売する。価格は26,800円。 本製品は、アトラス×ヴァニラウェアが贈る「ユニコーンオーバーロード」より、「ロザリンデ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。