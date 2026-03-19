任期満了に伴う長野県知事選挙について今年の7月23日告示、8月9日投票と決まりました。県知事選の日程は19日開かれた県選挙管理委員会で協議され、今年の7月23日告示、8月9日投票で行われることが決まりました。投票率の低下を考慮し、8月11日の国民の祝日「山の日」やお盆期間を避けた日程となりました。知事選を巡っては現職の阿部守一知事が進退を明言しておらず、立候補を表明した人もいません。また、知事選と同じ日に県議会