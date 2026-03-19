史上最大モデルV8なども搭載かアウディが開発中の新型SUV『Q9』は、フラッグシップの高級SUVとして今年後半に登場する予定だ。【画像】3列シートの現行フラッグシップSUV【アウディQ7を詳しく見る】全21枚新型Q9に関しては、すでにプロトタイプによるテスト走行が目撃されていたが、アウディの記者会見で正式に明らかにされた。同社にとってこれまでで最大かつ最も豪華なモデルとなる。新型Q9は、従来のQ7（画像）よりも上位の