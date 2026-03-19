元ロッテ監督で野球解説者の井口資仁氏（５１）が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた同局が放送する「ＭＬＢ２０２６シーズン」のメディア説明会に出席。今季から本格的な二刀流復活となる米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）について６０本塁打＆サイ・ヤング賞受賞の期待を懸けた。井口氏は大谷について「いよいよ二刀流のシーズンが始まるなと。われわれの想像をはるかに超えてくれると思う」と太鼓判。２３