「ファーム・西地区、阪神１３−４オリックス」（１９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は連日の打線爆発。１点を追う三回１死満塁で、ドラフト１位・立石（創価大）に公式戦初本塁打となる逆転満塁弾が飛び出すなど１３得点の大勝となった。また、試合終了後の選手あいさつでは、立石がマイクを握って「無事、昨日（大学を）卒業しました」とファンに改めて報告する一幕もあった。平田２軍監督は試合後、満塁の場面で“プ