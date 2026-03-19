天皇陛下は風邪の症状があり、20日に行われる宮中祭祀を欠席されることになりました。陛下が体調を理由に祭祀を控えられるのは即位後初めてです。宮内庁によりますと、陛下は熱はないものの、咳があり、風邪の症状があるということです。また、皇后さまも18日、微熱や咳の症状があり、19日は熱は下がり咳も良くなられたということです。天皇ご一家は来週25日から、東日本大震災から15年にあたり、岩手県と宮城県への訪問を控えてお