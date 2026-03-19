グラビアアイドルでタレントの熊田曜子（43）が19日までにインスタグラムを更新。痛々しい傷跡を披露した。この日はポールダンスのレッスンを受けていたようで、チャイニーズスーパーマンという、片手で片足を持ちながら、脇だけで身体を支えるポールダンスに挑戦中の写真を投稿。さらに練習後に自撮りした、脇の部分が赤く腫れ上がった1枚も添え、「何度もしたら脇がこんなことになってた」と書き込んだ。21年頃からポール