ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の橋爪國臣制作統括が１９日、同局の定例会見に出席し、２７日の最終回を前に、ヒロイン・高石あかりの夫役を務めたトミー・バストウについて語った。外国人俳優の起用について、１４年「マッサン」でシャーロット・ケイト・フォックスが初の外国人ヒロインを務めた際にも様々な苦労があったと聞いていた橋爪氏。バストウについても「かなり覚悟をしていた」というが、いざ撮影が始まると「す