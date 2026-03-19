セブン - イレブンがガソリンスタンドとの複合型店舗を拡大します。セブン - イレブン・ジャパンは、3月から順次、コスモエネルギーグループと連携して、ガソリンスタンドとの複合型店舗を展開します。おにぎりやサンドイッチ、弁当などの定番商品のほか、揚げ物やセブンカフェなども提供する予定で、通常の店舗と同等の品ぞろえを図ります。セブン - イレブンは、すでにENEOSグループと組み、約200の複合型店舗を展開していますが