２０日からの３連休、県内は高気圧に覆われて晴れ間もありますが、気圧の谷や前線の影響を受ける見込みで強風などにも注意が必要です。気温の変動も大きいため健康管理などにも注意してください。新潟地方気象台によりますと、２０日は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気を伴った気圧の谷が通過し新潟県では強い風が吹く見込みです。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する