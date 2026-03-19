多くの作品が最終回を迎えた冬ドラマですが、STARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）に所属するアイドル・俳優の活躍が目立ちました。 STARTO社のタレントが「レギュラー」出演したドラマを挙げると、『夫に間違いありません』『横浜ネイバーズ Season1』（ともにフジテレビ系）、『リブート』『未来のムスコ』『マトリと狂犬』（全てTBS系）、『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』『身代金は誘拐です』『こちら予備