アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんが19日までにインスタグラムを更新。3月5日に結婚を発表した佐々木さんの、スタイル抜群の近影が話題となっています。【写真】「足なっが！」と話題になった佐々木彩夏さん佐々木さんは、「ブルーレーベルのサイトもう見てくれたー？」と綴り、ファッションブランド「ブルーレーベル・クレストブリッジ」の新色「BRIT PINK CHECK」と新作デニム「BLUE LABEL DENIM」 を用