中国電子商取引（EC）大手の京東集団（JDドットコム）はこのほど、エンボディドインテリジェンス分野において世界最大規模となるデータ収集センターを構築すると発表しました。ロボットの産業化が加速する中で、実環境データ不足という課題を解消し、関連産業の発展をけん引する狙いです。現在、ロボット分野では運動制御を担う「小脳」の技術進歩が続いていますが、意思決定を担う「大脳」に当たるエンボディドインテリジェンス大