愛知県と三重県の多くの公立小学校で19日、卒業式が行われました。名古屋市東区の東桜小学校では、6年生の児童57人が先生や家族らが見守る中、加賀幸一校長から1人1人卒業証書を受け取り、「学んだことを心に刻み、これからも自信と誇りを持って頑張っていきます」と決意表明しました。卒業生ら：「友達と離れるのが寂しいです」「勉強を頑張る」「友達を大量に作りたいです」「中学はいい成績をとれるようにしたい」岐阜県