クルマの売買はいつがお得？ 年度末に知るべき税の仕組みクルマを所有すると様々な税金がかかります。以前から「税金多すぎ」という声が出ています。【画像】「えぇ！」知らなかった！ これが車の給油口内部です！ 画像を見る！（30枚以上）とくに毎年4月1日時点の所有者に課される自動車税や軽自動車税は、年度末の売買においても意識しておくすべき制度です。ユーザーからは売買のタイミングについて疑問の声もあり、軽