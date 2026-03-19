「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）3月18日（水）の放送は、若林の代打MCを務める初来店の山里亮太(南海キャンディーズ)、キングコング(西野亮廣、梶原雄太)がご来店。同期同士、26年分の想いが大爆発！【動画】「過剰な嫌がらせもした」山里亮太、キングコングの異例の売れ方に嫉妬キングコングの異例すぎる売れ方と山里の嫉妬若林の代打MCを務める山里は、「若林に世話になりまくってるから、こういう時に借りを返して