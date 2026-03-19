ソロウクレレ奏者の名渡山遼が、6月24日にメジャーデビュー10周年を記念したアルバム『Beyond the Rainbow』をリリースする。 （関連：関口和之、1933ウクレレオールスターズならではの心地よい音色高木ブーら豪華メンバーが賑わせた初のホールワンマンライブ） 名渡山は、これまで計5作のアルバムが“ハワイのグラミー賞”と称される『ナ・ホク・ハノハノ・アワ&#